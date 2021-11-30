الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق في طريقة اعتقال المواطن إسلامبولي بدير في طولكرم ومحاسبة المسؤولين عنها

وطن: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها تتابع حادثة اعتقال المواطن إسلامبولي رياض بدير 36 عاماً من مدينة طولكم، من أمام محل عمله في الشارع العام بمدينة طولكرم وأمام طفلته.

وطالبت الهيئة في بيان لها، وصل وطن، اليوم الثلاثاء، النيابة العسكرية التحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذ عملية الاعتقال بهذه الطريقة.

وأضافت أن "اعتقال المواطن بدير دون مراعاة سلامة الاجراءات في عملية القبض والتوقيف، بما في ذلك إبراز مذكرة توقيف صادرة عن جهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة ودون مراعاة لمدونة سلوك رجال الأمن، وبشكل يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، فعل يستوجب المساءلة والمحاسبة، خاصة وأن عملية الاعتقال تمت من قبل أفراد الأمن وهم يرتدون ملابس عسكرية وبعضهم مقنع الوجه، الأمر الذي أحدث حالة من الخوف والارباك في الشارع العام، وروّع الطفلة ابنة المواطن بدير".

وأوضحت أنها تتابع الوضع الصحي للمواطن اسلامبولي وتتواصل مع عائلته ومع جهات الاختصاص، وتعمل على زيارته للاطلاع على ظروف توقيفه ومعاملته.

كما طالبت الهيئة، وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بعمل مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في التوقيف والقبض، بما يضمن سلامة الإجراءات ومراعاة حقوق المواطنين وكرامتهم وحسن معاملتهم.