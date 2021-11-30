الرئيس عباس يجتمع مع أمير قطر

وطن:اجتمع الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مقر الديوان الأميري.

وأطلع الرئيس عباس أمير قطر على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات إسرائيلية متواصلة والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وبحث الرئيس مع أمير قطر تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وكان الرئيس قد وصل، أمس الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم.

واجتمع الرئيس محمود عباس، مساء أمس، مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في العاصمة القطرية الدوحة.

وأطلع الرئيس نظيره اللبناني على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية.