بعد 4 سنوات في المحاكم .. محكمة جرائم الفساد تبرىء السيدة بديعة خلف

رام الله - وطن: أصدرت محكمة جرائم الفساد اليوم الثلاثاء، قرارا ببراءة رئيسة جمعية النهضة النسائية السابقة بديعة خلف، من التهم و"ملف الفساد" الذي كان قدم ضدها من قبل النيابة العامة قبل عدة سنوات.

وقال محامي السيدة خلف، معتصم عواودة لـ "وطن للانباء" ان محكمة جرائم الفساد أصدرت اليوم الثلاثاء قرارا ببراءة بديعة خلف، رئيسة جمعية النهضة النسائية على مدار اكثر من 50 عاما، مما كانت نيابة جرائم مكافحة الفساد، وجهته لها من تهم بـ "فساد وإساءة امانة"، حيث حولت بموجب ذلك الى محكمة الفساد، منذ 4 سنوات.

وقال عواودة ان المحكمة اعلنت براءة السيدة خلف لعدم كفاية اي دليل، في حين قدمنا نحن كمحامين عن السيدة خلف بينة تدحض بينة نيابة الفساد.

ولفت الى ان هذه المحاكمة التي امتدت طيلة 4 سنوات، تسببت بضرر نفسي ومعنوي للسيدة بديعة خلف التي خدمت جمعية النهضة النسائية والمجتمع الفلسطيني على مدار اكثر من 50 عاما، وقرار اليوم يعني ان السيدة خلف بريئة وشريفة وطنيا واجتماعيا، وكل التهم التي وجهت لها باطلة ولم تستطيع النيابة تقديم اي دليل ضدها.

واشار عواودة ان السيدة خلف تستطيع رفع دعوى رد اعتبار وتعويض، بعد الضرر الذي لحق بها، كما تستطيع ممارسة حياتها السياسية والنقابية والاجتماعية.