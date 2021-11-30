"بداية رام الله" تحكم بالغرامة 10 آلاف دينار على شركة مدانة ببيع مواد فاسدة

وطن- أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي بسام زيد حكماً بإدانة شركة (ك،أ) للمواد الغذائية عن التهمة الأولى وهي عرض أو بيع او تداول سلع غذائية فاسدة او منتهية الصلاحية سنداً لأحكام المادة 1/2 من القرار بقانون رقم27 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك وحكمت عليها بالغرامة 10 آلاف دينار أردني، وعن التهمة الثانية وهي عرض او تخزين سلع غير غذائية فاسدة او تالفة سندا لأحكام المادة 2/2 من ذات القانون وحكمت عليها بالغرامة خمسة آلاف دينار أردني، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد بحق الشركة، وهي الغرامة عشرة آلاف دينار أردني ومصادرة وإتلاف المضبوطات.

وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة انس الهباش، وذلك بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .