وزارة الصحة توصي بأخذ الجرعة التنشيطية (المعززة) ضد فيروس كورونا

وطن: أوصت وزارة الصحة المواطنين بأخذ الجرعة التنشيطية (المعززة) ضد فيروس كورونا للبالغين (18 عاماً فأكثر) ممن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الأخيرة.

ونشرت الوزارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" منشورا توعويا تحت عنوان "لماذا نحتاج إلى أخذ الجرعة التنشيطية (المعززة) ضد فيروس كورونا؟"

وقالت الوزارة ان مستوى الأجسام المضادة في الجسم يبقى عند المطعمين حتى 6 أشهر، ثم تبدأ بالانخفاض والتلاشي، لذا يوصى بأخذ الجرعة التنشيطية للبالغين (18 عاماً فأكثر) ممن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الأخيرة.