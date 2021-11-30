الاحتلال يهدم منزلين في سلوان والمكبر

وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واجبرت مواطنا من بلدة جبل المكبر على هدم منزله بنفسه.

وأفادت مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال هدمت منزل المواطن محمد فايز زيتون في حي بئر أيوب في سلوان.

وفي بلدة جبل المكبر أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أمير ربايعة على هدم منزله.

وقال مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، إن سلطات الاحتلال هدمت العام الماضي 193 منشأة في القدس المحتلة، من بينها 107 منشآت هُدمت ذاتيا من قبل أصحابها لتفادي دفع الغرامات الباهظة التي يفرضها الاحتلال في حال اقدم هو على هدمها.