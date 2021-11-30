اصابات برصاص الاحتلال اثر اقتحام المستوطنين مقام يوسف بنابلس

وطن: - أصيب، الليلة الماضية، ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال المعدني، كما واصيب عدد اخر بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت في نابلس اثر اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنين مقام يوسف في منطقة بلاطة البلد بالمدينة.

وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فان طواقم الاسعاف تعاملت مع ثلاث إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إحداها بالصدر، اضافة لـ 33 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة ومحيط مقام يوسف، تمهيدا لاقتحام مئات المستوطنين ما ادى لاندلاع مواجهات اصيب خلالها العديد من المواطنين.