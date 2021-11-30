الاحتلال يعتقل 15 مواطنا في حملة بالضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 15 مواطنا من مناطق مختلفة بالضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال من بلدة سلواد شرق رام الله محمود ماهر ثلجي، عبد الله طالب حامد، يحيى أحمد حامد، عبد الرحمن حامد كما داهمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمة غرب رام الله واعتقلت أحمد زيدان، عبود أبو عادي،سامح عبده، عبد الحكيم أبو عادي.

وفي الخليل، ذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت من المدينة صباح اليوم محمد إياد البو، والأسير المحرر محمود الحداد، كما اعتقلت من بلدة بيت كاحل غرب الخليل الأسير المحرر معين الزهور، بينما اعتقلت من تقوع شرق بيت لحم صبري موسى جبرين، كما واعتقلت محمد جبر جاد الله من مدينة بيت جالا.

وأفادت مصادر محلية باعتقال محمد عطالله أبو عيد من بلدة بدّو شمال غرب القدس، كما قامت بتسليم الأسير المحرر محمد شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال.

ومن ميثلون بمحافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد اياد ربايعة بعد مداهمة منزل ذويه في البلدة.