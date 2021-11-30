الكويت تدين اقتحام رئيس الاحتلال الحرم الإبراهيمي

وطن:أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات اقتحام رئيس الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان صدر عنها، إن هذا الاقتحام يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين، ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وإمعانا في محاولة تهويد الحرم الإبراهيمي، وتكريس السيطرة عليه، واستمرارا لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني و مقدساته.

وناشدت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لتوفير الحماية للمقدسات، وإجبار قوة الاحتلال الإسرائيلي على وقف هذه الانتهاكات الصارخة، والحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.