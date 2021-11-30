المغرب يؤجل إطلاق أول خط جوي مباشر مع الاحتلال

وطن: أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن تأجيل إطلاق أول خط جوي مباشر مع دولة الاحتلال منذ تطبيع علاقات البلدين، في إطار قيود السفر المفروضة بسبب المتحورة الجديدة "أوميكرون".

وقالت الشركة في بيان، أمس الاثنين: "تقرر تأجيل إطلاق أول رحلة جوية تربط الدار البيضاء بتل أبيب، والتي كانت مرتقبة يوم 12 ديسمبر، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تطور الوضع الصحي".

يأتي هذا التأجيل غداة قرار السلطات المغربية تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين باتجاه المغرب لأسبوعين، بسبب "التفشي السريع للمتحور الجديد" لفيروس كورونا، وفق ما أفادت به لجنة وزارية.

كذلك، تأجلت الرحلة التي كان منتظرا أن يقوم بها وفد من أكثر من 70 رجل أعمال مغربيا إلى دولة الاحتلال بمناسبة افتتاح هذا الخط الجوي.

وكانت شركة الخطوط الجوية الملكية قد أعلنت مطلع نوفمبر عن إطلاق هذا الخط الجوي الأول من نوعه، بوتيرة 3 رحلات في الأسبوع، وذلك "استجابة لتطلعات المغاربة المقيمين في دولة الاحتلال".