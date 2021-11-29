البرلمان العربي يوجه خطابات للبرلمانات الدولية بشأن اقتحام رئيس دولة الاحتلال الحرم الإبراهيمي

وطن: وجه البرلمان العربي خطابات للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، أكد فيها إدانته لإقدام رئيس دولة الاحتلال على اقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

واعتبر البرلمان العربي في بيان صدر عنه، أن ذلك يمثل استفزازا لمشاعر الفلسطينيين وجميع المسلمين، ويأتي في إطار استمرار سلطات الاحتلال في سياساتها العدوانية والعنصرية، ومواصلة إرهابها الرسمي والمنظم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته في إنتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية .

وطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والبرلمانات الإقليمية بالتحرك السريع والفوري، وتحمل مسؤولياتهم القانونية في حماية تلك المقدسات والأماكن التاريخية، وإجبار سلطات الاحتلال على احترام حرمة الأماكن المقدسة، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وأهمية الحفاظ على مكانتها التاريخية والقانونية.