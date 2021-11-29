دول تفرض قيوداً خوفا من تفشي "أوميكرون"

وطن: أعادت المزيد من الدول، اليوم الاثنين، فرض قيود لمنع تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، الذي تخشى منظمة الصحة العالمية انتشاره بسرعة على مستوى العالم.

وأعلنت الحكومة الألمانية تقييد السفر إليها من 8 دول أفريقية، بسبب المخاوف من انتشار "أوميكرون".

كما أعلنت رئيسة وزراء أسكتلندا أن بلادها ستفرض قيودا على السفر للحد من انتقال العدوى، بعد اكتشاف 6 إصابات بالمتحور الجديد.

وبعد أن بادرت باتخاذ إجراءات شملت وقف الرحلات الجوية مع جنوب أفريقيا، دعت بريطانيا اليوم إلى اجتماع طارئ لوزراء الصحة في مجموعة السبع لبحث تطورات المتحور الجديد.

وفرضت إسبانيا حجرا صحيا على المسافرين القادمين من 7 دول في الجزء الجنوبي من أفريقيا، ويأتي ذلك بالتزامن مع رصد أول حالة إصابة في البلاد بالمتحور "أوميكرون".

ووسط حالة من الذعر تسود العالم بعد انتشار المتحور "أوميكرون" في أنحاء بأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا، فرضت العديد من الدول الأوروبية قيودا لمنع تفشي هذا المتحور.

وتعود أوروبا للقيود مرة أخرى في وقت تسجل فيه ألمانيا وبريطانيا، أعدادا كبيرة من الإصابات جراء فيروس "كورونا".

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن احتمال زيادة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" على المستوى العالمي مرتفع، وإن تقييم الخطر العالمي المتعلق بالمتحور مرتفع للغاية.

وحثت منظمة الصحة على الإبلاغ عن أولى حالات الإصابة بالمتحور الجديد والبؤر التي يتفشى فيها، مشددة على وجود حاجة لمزيد من الأبحاث للتوصل إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب "أوميكرون" على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة بالفيروس.