مصرع مواطن في حادث سير ذاتي جنوب نابلس

وطن: لقي مواطن مصرعه، مساء اليوم الإثنين، في حادث سير ذاتي وقع جنوب نابلس.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، أن عمليات شرطة محافظة نابلس تلقت بلاغا حول انقلاب مركبة ذاتيا، فتحركت قوة من مركز شرطة عوريف ومن خبراء حوادث السير وطواقم الإسعاف إلى المكان، وقد تم نقل المصاب إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس ووصفت إصابته بالحرجة، ليعلن الأطباء عن وفاته لاحقا.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور، للوقوف على أسبابه.