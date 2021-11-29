اتحاد موظفي وكالة الغوث "اونروا" لوطن: وقف اضراب موظفي وكالة الغوث بعد اتفاق الادارة مع اتحادات الموظفين

وطن: أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، انتهاء اضراب موظفي الاونروا بعد اتفاق الادارة مع اتحادات الموظفين.

وقال عبد الكريم الحج محمد، الناطق الاعلامي باسم اتحاد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، لوطن، إنه تم الاتفاق على بعض البنود، حيث سيتم ايقاف الاضراب يوم الخميس القادم، مبيناً أن الاتفاق كان جيداً، لكنه لا يلبي الطموح، وسيقى العمل مستمر حتى يتم ضمان تحقيق باقي البنود مع إدارة الوكالة والتي تعتبر مطالب قديمة.

ولفت إلى أن نزاع العمل ما زال مستمراً، ولكن خطوات الاضراب المفتوح يوم الخميس تم ايقافها، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية من خلال وساطة الدول المضيفة، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، وتم اليوم الاتفاق على انهاء الاضراب، وتم توقيع الاتفاقية على عودة درجة العلاوة السنوية كحد أقصى، وبأثر رجعي، وهذا ما تم المطالبة به وتم تحقيقه.

وأعلن الاتحاد العام لموظفي وكالة الغوث “أونروا” (الضفة الغربية، الأردن، غزة، لبنان، سوريا، الرئاسة العامة (عمان)، الرئاسة العامة (غزة)، عن إضراب تحذيري شامل اليوم الاثنين في كافة مرافق ومؤسسات الوكالة، وذلك بعد انتهاء مدة نزاع العمل، وردا على تعنت إدارة الأونروا في الاستجابة لمطالب العاملين.