الجامعة العربية الأمريكية تشارك في زيارة تدريبية لألمانيا ضمن مشروع TVETCQ

وطن: شاركت الجامعة العربية الأمريكية في زيارة تدريبية إلى ألمانيا، وذلك برفقة الجامعات والوزارات الفلسطينية الشريكة في مشروع TVETCQ، ضمن مشروع "الكفايات التربوية للتعليم والتدريب المهني والتقني على مستوى الجامعات (TVETCQ)" أحد مشاريع برنامج "ايراسموس" الممول من الإتحاد الأوروبي.

مثل الجامعة العربية الأمريكية كلا من، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مؤيد أبو صاع، ومنسق برنامج TVETCQ في الجامعة الدكتور أمجد رطروط، وعضو الهيئة التدريسية في كلية التمريض الدكتورة رسمية عنبتاوي.



الزيارة التدريبية جاءت بمشاركة الجامعات والوزارات الفلسطينية الشريكة في مشروع TVETCQ وهي: الجامعة العربية الأمريكية، وجامعة القدس، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة، وجامعة بوليتكنيك فلسطين، وجامعة النجاح، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل.



وكانت الورشة تحمل عنوان "مشاريع تطوير التعليم المهني والمناهج الخاصة في التعليم التقني الجامعي"، حيث نظمت الورشة في جامعة الدراسات الإدارية التطبيقية في منهايم الألمانية.

وعلى هامش الزيارة، عقد نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور مؤيد أبو صاع ومنسق مشروع TVETCQ في الجامعة الدكتور أمجد رطروط اجتماعا مع رئيس جامعة الدراسات الإدارية التطبيقية في منهايم الألمانية البروفيسور "Perizat Daglioglu" ونائبتها للعلاقات الدولية، حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك بين الجامعتين، وتم الاتفاق على توقيع اتفاقية تفاهم بين الطرفين، تتضمن إنشاء مشروع برنامج ماجستير مشترك، والتبادل الطلابي، بالإضافة إلى المشاركة في مشروع المدن الذكية.

وعلى هامش جولة الوفد الفلسطيني في ألمانيا، تم زيارة بلدية مانهايم، وتم اختيار الدكتور أمجد رطروط لتمثيل الوفد الفلسطيني أمام رئيس البلدية، وألقى كلمته، حيث أكد خلالها على أهمية العلاقة بين المؤسسات الفلسطينية والجامعات الألمانية، وتحدث عن وضع التعليم التقني والأكاديمي في الجامعات الفلسطينية، وأكد على أهمية توطيد العلاقات بين الجامعات الفلسطينية والألمانية ومراكز إعداد الرياديين.

وخلال الزيارة التدريبية إلى ألمانيا، زار نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور أبو صاع معهد أبحاث يوليش الألماني، واطمئن على طلبة برنامج الدكتوراه المبتعثين من الجامعة العربية الأمريكية، وعقد لقاءا، في ذات الوقت، مع الدكتور غالب الناطور، وتم الاتفاق بين الطرفين على إجراء رسائل عدد من طلبة الدكتوراه في الفيزياء بتمويل من جسر التعاون الألماني الفلسطيني.