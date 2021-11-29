توقيع اتفاقية بين سلطة الأراضي وشركة كهرباء الشمال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة

رام الله - وطن: وقّع رئيس سلطة الأراضي محمد غانم، ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الشمال اياد خلف، والمدير العام لشركة كهرباء الشمال اسعد سوالمة، اتفاقية لصالح الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، اليوم الاثنين في مقر محافظة نابلس، تحت رعاية رئيس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء: "هذه الاتفاقية لتخصيص 377 دونما من أراضي الدولة لصالح شركة كهرباء الشمال ليتم استخدامها في إنتاج الطاقة الشمسية والتي ستولد من 25-20 ميغاواط والتي تشكل ما نسبته 20٪ من احتياجات محافظة نابلس من الكهرباء".

وأضاف رئيس الوزراء: "تعد هذه الاتفاقية مهمة جدا لأنها تأتي في صلب استراتيجية الحكومة ودولة فلسطين في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال".

ودعا اشتية جميع الشركات التي تعمل في قطاع الكهرباء للتوجه للاستثمار في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا توقيع اتفاقية أخرى لخدمة مدينة طولكرم، وأيضا سيكون هناك مشاريع للطاقة الشمسية في منطقة الاغوار، مشددا على إعطاء الأولوية لهذا القطاع في طريق الاستغناء عن استيراد الطاقة من إسرائيل.