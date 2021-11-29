الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و 386 اصابة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 9، الخليل 104، بيت لحم 33، جنين 28، رام الله والبيرة 43، أريحا والأغوار 8، نابلس 16، طولكرم 4، ضواحي القدس 2، قلقيلية 1، سلفيت 0، قطاع غزة 138".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 4، الخليل 4، بيت لحم 14، جنين 2، رام الله والبيرة 27، أريحا والأغوار 2، نابلس 14، طولكرم 4، ضواحي القدس 2، قلقيلية 2، سلفيت 0، قطاع غزة 144".

وسجلت حالات وفاة في رام الله والخليل ونابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 42 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 79 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.