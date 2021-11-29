سوريا: التحركات لحضور القمة العربية تسير بالاتجاه الصحيح

وطن: قال نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري بأن التحركات الدبلوماسية لحضور سوريا القمة العربية تسير بالاتجاه الصحيح.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية اليوم الاثنين عنه القول، بخصوص إمكانية حضور سوريا القمة العربية المقبلة في الجزائر، إن سوريا تتابع الأمر، و"هناك تحركات دبلوماسية راسخة وقوية بالاتجاه الصحيح".

وقال :"نأمل في أن تكون القمة العربية المقبلة انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك. ستكون هذه القمة جامعة وشاملة ولا تكرس التفرقة العربية".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في مقابلة إعلامية مؤخرا إنه "من المفروض أن تكون سوريا حاضرة" في القمة المقررة في مارس(آذار) 2022.

تجدر الإشارة إلى أن عضوية سوريا في الجامعة العربية معلقة منذ عام 2011 ، على خلفية اندلاع الأزمة في البلاد.