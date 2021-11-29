نادي الأسير: غدًا موعد الإفراج عن الأسيرة أمل طقاطقة بعد 7 سنوات من الاعتقال

وطن: قال نادي الأسير إن يوم غد الثلاثاء موعد الإفراج عن الأسيرة والجريحة أمل طقاطقة (27 عامًا) من بلدة بيت فجار، وذلك بعد أن أمضت في سجون الاحتلال 7 أعوام، حيث سيتم الإفراج عنها من سجن "الدامون".

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة طقاطقة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2014، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليها، وأصابتها بست رصاصات في الصدر والخصر ويدها وقدمها اليسرى، وخلال فترة اعتقالها الأولى خضعت لعدة عمليات جراحية في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، وما تزال الأسيرة طقاطقة تعاني جرّاء الإصابات.