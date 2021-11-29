اشتية يتفقد مدرسة اللبن الثانوية للبنات التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال

وطن: تفقد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، مدرسة اللبن الثانوية للبنات الواقعة على الطريق العام بين مدينتي رام الله ونابلس، ورافقه وزير التربية والتعليم مروان عورتاني.

واستمع رئيس الوزراء، للطالبات والمعلمات حول المضايقات التي يتعرضن لها من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الذين ينتشرون في المنطقة بشكل دائم ويعتدون على طلبة المدرسة.

وأكد رئيس الوزراء تقديم الحكومة كل الدعم الممكن للمدرسة والقرى المحيطة لتعزيز صمود المواطنين بوجه الاستيطان.