الاحتلال يعيد طالبتين المانيتين من مطار اللد لانهما كانتا تنويان زيارة جامعة بيرزيت

وطن: منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي طالبتين ألمانيتان من الدخول وأعادتهما الى المانيا بعد وصولهما الى مطار اللد (بن غوريون) بذريعة انهما اخفتا خلال التحقيق معهما في المطار بانهما تنويان زيارة جامعة بيرزيت وفقا لما ذكرته صحيفة هارتس الإسرائيلية.

وحسب الصحيفة العبرية فان الطالبتين (احداهما طالبة دكتوراة والأخرى طالبة ماجستير في جامعة زيغان بألمانيا) ، احتجزتا مساء السبت في مطار "بن غوريون" ومن ثم تمت إعادتهن إلى ألمانيا.

وكانت سارة رولر، طالبة الدكتوراة، درست في جامعة بيرزيت كجزء من برنامج تبادل طلابي، وقد وجهت لها ولزميلتها اتهامات بانهما كانتا تنويان المشاركة بمظاهرات ضد الاحتلال وتقول بان المحقق وحين اخبرته بانها تنوي لقاء معارفها في القدس وتل ابيب قال لها بانه يعلم سبب زيارتها وانها تنوي المشاركة بمظاهرات ضد الاحتلال، ومن اجل حقوق الانسان.