إضراب شامل في مرافق ومؤسسات الأونروا

وطن: عم الإضراب الشامل صباح اليوم الإثنين، جميع مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وشمل الإضراب الإنذاري ليوم واحد جميع مناطق العمليات وكافة الموظفين، على أن تشرع الوكالة بإضراب مفتوح يوم الخميس المقبل، بحسب ما أكدت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة الغوث.

ويأتي الإضراب، بعد انتهاء مدة نزاع العمل، وردا على تعنت إدارة الأونروا في الاستجابة لمطالب العاملين.

واعتبر المؤتمر العام في بيان له، أن قرار الإضراب تحذير أخير لإدارة الوكالة قبل الشروع بإضراب مفتوح الخميس المقبل، مشيرا إلى أن الإضراب يكون والموظفون جميعًا في بيوتهم، بالإضافة لإغلاق جميع المؤسسات.

وكان اتحاد موظفي وكالة "الأونروا" بالضفة الغربية قد نفى مساء أمس لوطن ، ما يتم تداوله حول إلغاء الفعاليات الاحتجاجية والإضراب المركزي غدا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الاتحاد بالضفة عبد الكريم الحج محمد لـوطن، إن الإضراب ما يزال قائما، حيث تقدم رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير د.احمد أبو هولي بمبادرة لحل الأزمة لكنها لم تفضي الى حل.