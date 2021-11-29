محدّث| الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الاثنين، ثلاثة شبان من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد مراد دغلس ومنجد صلاح من قرية برقة شمال غرب نابلس.

كما اعتقلت الأسير المحرر مناضل عزام عازم من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سليمان عريبة من أبو ديس، ومحمد طاهر سلامة، والفتى عمر العناتي من بلدة عناتا، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من بلدة العبيدية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عزام حسين ردايدة (42 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

يذكر أن عشرات المواطنين، أصيبوا الليلة الماضية، بحالات اختناق، فيما اعتقل الأسير المحرر علي إسماعيل البطاط (23 عاما)، خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم.