منظمة الصحة العالمية تدعو الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة

وطن: دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة بينها، في وقت تكثف فرض القيود على السفر إلى الدول الإفريقية مع تفشي متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقالت المنظمة في بيان لها إنها “تقف إلى جانب الدول الإفريقية وتوجه نداء لإبقاء الحدود مفتوحة”، داعية الدول إلى “تبني مقاربة علمية تستند إلى تقييم المخاطر”.

وأضافت: “من الحيوي دعم الدول التي تتعامل بشفافية مع معطياتها لأنها الوسيلة الوحيدة للتأكد من أننا نتلقى المعطيات المهمة في الوقت الملائم”.