اتحاد موظفي الأونروا بالضفة ينفي لوطن إلغاء الإضراب المركزي غدا، ويؤكد أنه لا يزال قائما

وطن: نفى اتحاد موظفي وكالة "الأونروا" بالضفة الغربية لوطن، ما يتم تداوله حول إلغاء الفعاليات الاحتجاجية والإضراب المركزي غدا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الاتحاد بالضفة عبد الكريم الحج محمد لـوطن، إن الإضراب ما يزال قائما، حيث تقدم رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير د.احمد أبو هولي بمبادرة لحل الأزمة لكنها لم تفضي الى حل.

وأضاف الحج محمد أنه سيصدر الليلة بيان للتأكيد على فعالية وإضراب الغد.

ويعم غداً الأثنين 28/11/2021 إضراب ليوم واحد في كافة مرافق "الاونروا" الصحية والتعليمية والخدماتية في مناطق الأونروا الخمسة "الاردن ولبنان وسوريا والضفة المحتلة وقطاع غزة ، بالتزامن مع اجتماع اللجنة الاستشارية للدول المضيفة ليسبق الاضراب الشامل المقرر البدء به يوم الخميس.

وكان اتحاد العاملين في "أونروا"، طالب بـ "إلغاء قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب للموظفين كافة تحت ذريعة العجز المالي"، و"إعادة العلاوة السنوية وبأثر رجعي والمجمدة منذ آذار/مارس الماضي". إضافة إلى "فتح باب التعيين الدائم لأبناء اللاجئين في القطاعات كافة والتثبيت على فئة (A)، وإنهاء حالة الترهل بالمؤسسة من خلال آلاف الموظفين بعقود مياومة".

ويطالب الاتحاد بـ "صرف رواتب شهري 11 و12 دون تأخير أو تجزئة، وتطبيق قرارات مؤتمر بيروت المتعلقة بنهاية الخدمة وصندوق الادخار والتزام الإدارة بنسبة 7.5%".

وتواجه "أونروا"، "تهديدا وجوديا" وهي المفوضة بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.7 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها، في ظل معاناتها من عجز مالي متكرر.