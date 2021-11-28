فيديو | مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل عقب اقتحام رئيس دولة الاحتلال المسجد الابراهيمي

وطن: اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، في مدينة الخليل، بالتزامن مع اقتحام رئيس دولة الاحتلال اسحق هرتسوغ للحرم الإبراهيمي الشريف.

واندلعت المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي عززت من تواجدها في منطقة باب الزاوية وسط المدينة، دون أن يبلغ عن إصابات.

واقتحم رئيس دولة الاحتلال اسحق هرتسوغ، مساء اليوم الأحد، المسجد الإبراهيمي الشريف بحجة إضاءة شمعة ما يسمى "عيد الأنوار" اليهودي، في ظل إجراءات عسكرية مشددة، فرضتها قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالخليل.

ويشكل اقتحام هرتسوغ للحرم إعلانا صريحا وواضحا عن رعايته لمخططات المستوطنين ودعم جرائمهم بحق المواطنين ومقدساتهم.