البنك الإسلامي الفلسطيني وجامعة النجاح الوطنية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

وطن: استقبل أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس جامعة النجاح الوطنية، وفداً من البنك الإسلامي الفلسطيني ترأسه الدكتور عماد السعدي، مدير عام البنك، في زيارةٍ هدفت إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم المسيرة التعليمية، ويحقق تكامل الأدوار بين القطاعين المصرفي والأكاديمي ويدعم جهود التنمية والبناء.

في بداية اللقاء رحب أ.د. زيد بالوفد الضيف، مشيداً بالعلاقة التكاملية بين المنظومة التعليمية والقطاع المصرفي الفلسطيني من خلال ما يقدمه من مزايا وتسهيلات للمؤسسات التعليمية ممثلة بطلبتها وموظفيها. وتوجه أ.د. زيد بالشكر لإدارة البنك الإسلامي الفلسطيني على جهودها المتواصلة في تقديم الخدمات المصرفية الشاملة، والسير قدماً في تلبية الاحتياجات المالية لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

بدوره، أكد د. عماد السعدي على سعي البنك الإسلامي الفلسطيني دوماً لتعزيز علاقاته مع قطاع التعليم العالي ومؤسساته المختلفة في شتى المجالات؛ لما لذلك من أهمية في دعم الجهود التنموية التي يشكل قطاع التعليم العالي جزءاً حيوياً وأساسياً فيها.

كما عبر د. السعدي عن اعتزازه بجامعة النجاح الوطنية وإنجازاتها المتلاحقة على الصعيدين المحلي والعالمي، ومواكبتها لأفضل المعايير المعمول بها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتحول الرقمي. كما وأشار د. السعدي إلى جهود البنك للدفع بمسيرة البحث العلمي؛ وذلك من خلال جائزته للبحث العلمي التي أطلقها هذا العام بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف لتحفيز الباحثين على زيادة إنتاجهم البحثي وإنتاج أبحاث أصيلة تضيف قيمة جديدة للمعرفة.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم للعملاء باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات.

يأتي هذا اللقاء انطلاقاً من حرص الجامعة المستمر في توطيد العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني؛ وذلك انسجاماً مع رؤيتها واستراتيجيتها في فتح آفاق التعاون المشترك لخدمة الجامعة وطلبتها.

وضم الوفد الضيف كل من عاصم المصري، مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير، وزايد شقير، مساعد المدير العام للفروع، وختام أبو عيطة، مديرة منطقة الشمال، وبشار الشريف مدير مركز علاقات الشركات في منطقة الشمال؛ وكان في استقبال الوفد الضيف كل من رشيد الكخن المدير المالي وخالد الحسيني، مدير دائرة العلاقات العامة في الجامعة.