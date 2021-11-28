رئيس وزراء الاحتلال: مذكرة التفاهم الأمنية مع المغرب تشمل الاستخبارات الحربية

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، إن زيارة وزير جيش الاحتلال بيني غانتس للمغرب كانت هامة، وحققت تطورا مهما في العلاقات بين الجانبين، خاصة على المستويين الأمني والعسكري.

وأشار رئيس وزراء الاحتلال إلى "حفاوة استقبال الوفد الإسرائيلي في المغرب"، مؤكدا أن "ما تم التوصل إليه بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع المغربي، ستطلق التعاون الأمني الرسمي بين الجانبين في مجالات الاستخبارات والصناعات الحربية والتدريبات المشتركة".

وفي وقت سابق أعلنت دولة الاحتلال أنها أبرمت مع المغرب مذكرة تفاهم تشمل "التعاون الدفاعي" بينهما، وهي الأولى من نوعها في تاريخ علاقاتها التطبيعية مع الدول العربية.

وأكدت وزارة جيش الاحتلال أن مذكرة التفاهم توفر إطارا صلبا يضفي الطابع الرسمي على "العلاقات الدفاعية" بين الجانبين وتمثل أساسا يدعم أي تعاون في المستقبل، حيث سيصبح بإمكان الجهات الأمنية في المغرب ودولة الاحتلال التمتع بتعاون متزايد في مجالات الاستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري، وغير ذلك.

هذا وقد أثارت زيارة وزير جيش الاحتلال إلى الرباط والاتفاق الذي وقعه مع نظيره المغربي، غضب الجزائر.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه يأسف لاتفاق المغرب مع دولة الاحتلال، مؤكدا أن "تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار لم يحدث منذ عام 1948".