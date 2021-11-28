فيديو وصور | إجراءات احتلالية مشددة لتأمين اقتحام رئيس دولة الاحتلال المسجد الإبراهيمي في الخليل

وطن: فرضت سلطات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على مداخل المسجد الإبراهيمي في الخليل وبمحيطه، لتأمين اقتحام المسجد من قبل رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ والمستوطنين.

وذكر مكتب رئيس دولة الاحتلال، في بيان صدر عنه الجمعة، أن هرتسوغ سيضئ الأحد الشعلة الأولى في المسجد الإبراهيمي في الخليل بمناسبة ما يسمى "عيد الأنوار التلمودي".

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بتخطيط رئيس دولة الاحتلال اقتحام المسجد الابراهيمي.

وجاء في بيان الخارجية، اليوم الأحد: "تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاقتحام الذي ينوي رئيس دولة الاحتلال القيام به هذا اليوم للحرم الابراهيمي الشريف بحجة إضاءة شمعدان عيد الأنوار اليهودي، في سابقة خطيرة تؤكد حجم مشاركة الاطراف الرسمية الإسرائيلية في عمليات تهويد الحرم الإبراهيمي بأكمله، حيث قامت سلطات الاحتلال برفع العلم الإسرائيلي على سطح الحرم هذا اليوم، إلى جانب نصب الشمعدان عليه، في محاولة لتكريس تهويده بحجة الاعياد اليهودية، على طريق مخطط سياسي اسرائيلي استعماري يستغل الاعياد لتحقيق المزيد من المطامع والمشاريع الاستيطانية التوسعية في الارض الفلسطينية المحتلة".

وانتقدت حركة حماس، في بيان لها، بشدة الاقتحام المخطط له اليوم، مشددة على أن مشاركة هرتسوغ في هذه المراسم ستمثل "استفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا لحرمة المسجد الإبراهيمي".

وحذرت من أن "الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا الاعتداء"، داعية الفلسطينيين في الضفة الغربية، والخليل خصوصا، إلى "التصدي لهذه الخطوة الاستفزازية ومواجهة الاعتداء على المسجد الإبراهيمي".