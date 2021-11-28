الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في قرية عزون عتمة شرق قلقيلية

وطن: سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، 12 اخطارا بوقف البناء في قرية عزون عتمة شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات بوقف البناء في منازل قيد الإنشاء بالقرية، تعود لكل من: عبد الحميد محمد سلامة، وعبد الكريم أيوب أحمد، وشاهر محمد فارس، ومطلق حابس أحمد، وجهات عبد العزيز يوسف، ونهاد وجهات يوسف، ونبيل حسن حنون، وهيثم صبري أحمد، وعمار سلامة أحمد، ومحمد سعيد الزرعي، ولؤي بسام عبد الرحيم.