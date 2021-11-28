انتصار الإرادة.. الاسير لؤي الأشقر يُعلق إضرابه

وطن: علق الاسير لؤي الأشقر (45 عامًا) من صيدا قضاء طولكرم، إضرابه عن الطعام الذي استمر (49) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ وذلك بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ، وفقًا لعائلته.

وواجه الأشقر خلال الإضراب عمليات تنكيل ممنهجة بحقّه، لاسيما فيما يتعلق بنقله إلى زنازين معتقل "الجملة" للضغط عليه، وهو يعتبر من أسوأ المعتقلات.

والأشقر معتقل منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وأصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ بحقّه لمدّة ستّة شهور جرى تثبيتها لاحقًا، وكان قد أمضى نحو ثماني سنوات بين اعتقالات إدارية ومحكوميات، كما وتعرّض لتحقيق عسكريّ قاسٍ خلال إحدى اعتقالاته عام 2005، ما أدّى إلى إصابته بشلل في ساقه اليسرى، متزوج وأب لثمانية من الأبناء، وهو شقيق الشهيد الأسير محمد الأشقر الذي ارتقى شهيدًا في سجن "النقب" عام 2007.

