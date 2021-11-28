حالة وفاة و239 إصابة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 31، جنين 22، أريحا والأغوار 5، الخليل 49، طولكرم 8، طوباس 3، نابلس 18، رام الله والبيرة 30، ضواحي القدس 2، سلفيت 1، قلقيلية 0، قطاع غزة 70".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 14، جنين 2، أريحا والأغوار 3، الخليل 42، طولكرم 2، طوباس 5، نابلس 4، رام الله والبيرة 13، ضواحي القدس 2، سلفيت 2، قلقيلية 0، قطاع غزة 90".

وسجلت حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في مدينة نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 69 مريضاً، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.