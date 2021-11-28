أقدمهم مضرب منذ 104 أيام.. ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

وطن: يواصل ثلاثة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير هشام أبو هواش المضرب منذ 104 أيام.

والأسيران المضربان عن الطعام الى جانب أبو هواش، هما: لؤي الأشقر المضرب منذ (49 يومًا)، ونضال بلوط منذ (31 يومًا).

وقال الناطق الاعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن وضع الأسرى يزداد سوءا يوما بعد يوم، خاصة الأسير أبو هواش الذي يواجه أوضاعًا صحية صعبة في سجن "عيادة الرملة"، ويعاني من نقص في كمية السوائل، وعدم قدرته على التوازن، وهناك خطورة من إمكانية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة.

وأشار إلى أن الهيئة تنتظر تحديد جلسة لمحكمة الاحتلال من أجل البت في الاستئناف المقدم ضد أمر الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش.

والأسير أبو هواش (39 عاما) من الخليل، معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد منها صدر خلال الإضراب ومدته (6) شهور، وجرى تخفيض المدة من 6 أشهر إلى 4 أشهر (غير جوهري) أي قابلة لتمديد، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه (8 سنوات) في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

والأسير لؤي الأشقر (45 عاماً) من صيدا شمال طولكرم، معتقل منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وأصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ بحقّه لمدّة ستّة شهور جرى تثبيتها لاحقًا، وكان قد أمضى نحو ثماني سنوات بين اعتقالات إدارية ومحكوميات. وجرى نقله مؤخرًا من زنازين معتقل "الجلمة" إلى سجن "عيادة الرملة"، بعد تدهور وضعه الصحيّ.

والأسير نضال بلوط (27 عاما) من بني نعيم بالخليل تعرض لتحقيقٍ قاس وطويل منذ تاريخ اعتقاله في الـ29 من أكتوبر/ تشرين الأول، وخلال الإضراب أخفى المحققون عن محاميه إضرابه عن الطعام، حيث كان ممنوعا من لقائه إلى أن عقدت له جلسة مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسير كايد الفسفوس قد علّق إضرابه في 22 تشرين الثاني الجاري، والذي استمر 131 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي يقضي بالإفراج عنه في 14/12/2021.

كما علّق الأسيران عياد الهريمي وعلاء الأعرج إضرابهما بعد اتفاق على تحديد سقف اعتقالهما الإداري، بحيث يفرج عنه الهريني بتاريخ 4 آذار/ مارس 2022، والاعرج في 18 من الشهر الجاري.

وبتاريخ 11 من الشهر الجاري، علّق الأسير مقداد القواسمة إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي بدأه قبل 113 يوما، مقابل الإفراج عنه في فبراير/شباط من العام المقبل.