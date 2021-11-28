نادي الأسير: الاسير حلبية يعاني من كسر في ساقه وإدارة السّجن ترفض علاجه

وطن: أفاد نادي الأسير ، اليوم الأحد، بأن الاسير حذيفة بدر حلبية يعاني من كسر في ساقه إثر وقوعه في ساحة سجن "عوفر" قبل نحو أسبوعين، وأنّ إدارة السّجن لم تقدّم له علاجاً سوى المسكّنات وعكّازاً يتوكّأ عليه، وترفض نقله إلى المستشفى.

وأوضح نادي الأسير أن الاسير حلبية سبق وأن عانى من مرض السّرطان في الدم، وتعرّض وهو طفل إلى حروق في جسده ما زالت آثارها واضحة عليه.

ولفت إلى أنّه معتقل إدارياً منذ 18 أيّار/ مايو 2020، كما وأنّه تعرّض للاعتقال مراتٍ عديدة، وخاض إضراباً لمدّة (67) يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الإداري عام 2019، وهو أب لطفلتين ولدتا خلال فترات اعتقاله المتكرّرة.

وأكّد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال تمعن بسياسة الإهمال الطّبي المتعمّد "القتل البطيء" بحقّ الأسرى، من خلال سياسات وإجراءات يشهدها الأسرى يومياً، كالمماطلة في التّعامل مع الأحداث اليومية التي تحصل مع الأسرى وتتطّلب تدخّلاً علاجياً طارئاً، وحرمان الأسير من حقّه في العلاج والكشف المتأخر عن الأمراض الخطيرة، والتّسويف بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، كما وتفتقر العيادات الطبّية الموجودة في السّجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى أدنى الاحتياجات والتجهيزات الطّبّية، حيث أنها غير قادرة على معاينة وتشخيص ومعالجة الحالات المرضية المتعددة أو التّعامل مع الحالات الطّارئة، ويضاف إلى ذلك نقل المرضى الذين تتمّ الموافقة على نقلهم إلى المستشفيات عبر عربة "البوسطة" وليس عبر سيّارة خاصّة أو إسعاف.

وكانت آخر تلك الجرائم؛ ما تعرض له الأسير سامي العمور، الذي استشهد في تاريخ 18 تشرين الثّاني/ نوفمبر 2021، من خلال نقله المتكرّر عبر "البوسطة" وانتظاره لساعات طويلة قبل وصوله للمستشفى، حيث مكث (14) ساعة في معبار سجن "بئر السبع" ينتظر، قبل نقله إلى المستشفى رغم وضعه الصحيّ الصعب والخطير.

ويشار إلى أنّ الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون خطواتهم النضالية الرافضة لاستمرار إدارة سجون الاحتلال بسياسة الإهمال الطبيّ، حيث نفّذوا مقاطعة لعمليات النقل بواسطة "البوسطة"، كما وأنّ الأسرى في سجون: "نفحه وريمون وإيشل وهداريم" يواصلون مقاطعتهم لما تسمى بعيادة سجن "بئر السبع".