قوات الاحتلال تعتدي على الأهالي وناشطين في بلدة اللبن الشرقية

وطن: قام مستوطنون صباح اليوم بقطع الطريق ومحاولة الاعتداء على الطلبة قرب قريتي الساوية واللُبّن الشرقية جنوب نابلس، حسب ما أفاد به مراسل وطن، وذلك بالتزامن مع تنظيم العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية.

واكد مراسل وطن ان قوات الاحتلال والمستوطنين اعتدوا على المواطنين اثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية ضد اعتداءات الاحتلال على مدارس البلدة، كما اعتدت على الطواقم الصحفية اثناء تغطيتها لتلك الوقفة.

وهاجم مستوطنون، اليوم الأحد، قرية اللبن الشرقية، واقتحموا مدخل القرية الرئيسي وشرعوا باستفزاز المواطنين، تحت حماية قوات الاحتلال.

وشهدت بلدة اللبن منذ صباح اليوم انتشارا مكثفا للمستوطنين وقوات الاحتلال، لكن تنظيم الأهالي لوقفة احتجاجية ووجود العديد من الطواقم الصحفية، حال دون التعرض للطلاب او منعهم من الوصول لمدارسهم، وفق ما أكده مدير مدرسة الساوية اللبن الثانوية المختلطة ياسر غازي لوطن.

ولفت غازي ان الطلاب التحقوا بالمدارس صباح اليوم دون أي مشاكل او اعتداء، في ظل تنظيم العديد من الفعاليات من ضمنها الوقفة الاحتجاجية على الشارع الرئيسي المؤدي الى المدرسة والذي يشهد صباح كل يوم اعتداءات من الجيش والمستوطنين على الطلاب.

ويتعرض نحو 800 طالب وطالبة في اللبن منذ ايام لاعتداءات متكررة من جيش الاحتلال والمستوطنين، في محاولة للحيلولة دون وصولهم الى مدارسهم من خلال الشارع الرئيسي، واجبارهم على سلوك طريق فرعي، كي يتسنى للمستوطنين فقط استخدام الشارع الرئيسي.