جنين: استمرار وقفات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء واسنادا للأسرى

وطن: تواصل فعاليات وقوى جنين ومخيمها اعتصامها، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ودعما وإسنادا للأسرى.

وشارك في الاعتصام الذي نظم مساء اليوم السبت، داخل الخيمة في مدينة جنين، ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، وفعاليات جنين ومخيمها، وأسرى محررون، والذين طالبوا أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر، بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عنهم وإنهاء ملف الاعتقال الإداري، واسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام.

وأكدوا تواصل الفعاليات حتى يتم استرداد جثامين الشهداء، ونيل الأسرى حريتهم، محملين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام.