روسيا ترفض الاتهام الأمريكي بشأن خطة روسية لغزو أوكرانيا

وطن: ليس لدى روسيا أي خطط لغزو أوكرانيا كما ادعت واشنطن، حسبما ذكر سيرجي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم السبت.

وأوضح ناريشكين لبرنامج تلفزيوني روسي أن هذا الاتهام “دعاية مغرضة” من قبل وزارة الخارجية الأمريكية التي تسعى إلى دفع كييف لتصعيد النزاع شرقي أوكرانيا.

وأضاف أنه يتعين على روسيا التزام الهدوء وتعزيز قدرتها الدفاعية في الوقت الذي تحرض الولايات المتحدة فيه السلطات الأوكرانية على الهجوم على منطقة دونباس.

كما أنكر دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، التقارير الأخيرة في الغرب وأوكرانيا بشأن خطة روسية للهجوم على أوكرانيا، قائلا إن “هذه الهستيريا تعزز بشكل اصطناعي”.