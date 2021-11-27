دعوات للتصدي لاقتحام رئيس دولة الاحتلال للحرم الابراهيمي غدًا الأحد

وطن: دعا نشطاء فلسطينيون، اليوم السبت، إلى إعمار المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالمصلين في ظل استعداد رئيس دولة الاحتلال "يتسحاك هرتسوغ" لاقتحامه يوم غد الأحد.

وأهاب نشطاء فلسطينيون بالمواطنين لإعمار المسجد بالآلاف ابتداء من فجر يوم غد، والاحتشاد ضد مخططات الاحتلال التهويدية، وإفشال اقتحام المسجد.

وقال مؤسس "شباب ضد الاستيطان" عيسى عمرو، إن الاقتحام المرتقب لـ"هرتسوغ" للمسجد الإبراهيمي، للاحتفال بما يسمى عيد الأنوار "حانوكا" اليهودي، انتهاك واضح للقانون الدولي، ويعبر عن توجه الاحتلال نحو دعم المستوطنين المتطرفين في أعيادهم في الخليل.

وأضاف عمرو أن الاستيطان في الخليل غير قانوني كونها مدينة فلسطينية محتلة، ويجب حماية البلدة القديمة بالمدينة والمسجد الإبراهيمي من التهويد.

وأشار إلى أن منظمة "يونيسكو" وضعت البلدة القديمة و"الإبراهيمي" على لائحة المعالم العالمية المهددة بالخطر، وتعتبره معلماً تاريخياً فلسطينياً خالصاً بدون نزاع.

وقال مدير المسجد الإبراهيمي حفظي أبو سنينة، إن الاقتحام المرتقب لـ"هرتسوغ"، "انتهاك خطير واعتداء صارخ، واستفزاز لمشاعر المسلمين".

وذكر أبو سنينة أن اعتداءات الاحتلال على "الإبراهيمي" تزداد يوما بعد يوم، في ظل الهجمة المسعورة التي تتعرض لها الخليل.

وأشار إلى أن الاحتلال يسيطر على 63% من مساحة المسجد، ويحاول بسط نفوذه عليه كاملًا.

وفي وقت سابق، دعا فرحان علقم المرشح عن قائمة "القدس موعدنا" إلى التوجه للمسجد الإبراهيمي لمجابهة إجراءات الاحتلال بحقه.

وأشار علقم إلى أن ما يجري من انتهاكات إسرائيلية بحق المسجد الإبراهيمي في الخليل والمقدسات الاسلامية جريمة يجب مواجهتها.