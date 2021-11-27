اصابتان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

وطن: اصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق الشديد، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وافادت مصادر محلية، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بعد اقتحام جيش الاحتلال للبلدة، تصدى لهم الشبان خلالها بالحجارة واحراق الاطارات المطاطية قرب مستوطنة "قدوميم" المقامة على اراضي كفر قدوم.

وتابعت المصادر، أن جنود الاحتلال ردوا باطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز مما ادى لاصابة شابين والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.