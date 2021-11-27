الاحتلال يُبعد 5 مقدسيين عن المسجد الأقصى

وطن: أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، 5 مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن 4 شبان من مخيم شعفاط وهم: أيوب زاهدة، نصري غنايم، أحمد صلاح، ومالك محيسن"، شرط إبعادهم عن "الأقصى" لأسبوعين، وفق مصادر مقدسية.

واعتقل الاحتلال الشبان الأربعة في أوقاتٍ متفاوتة الأسبوع الماضي، ومددت توقيفهم، للتحقيق معهم.

وفي السياق، أفرجت سلطات الاحتلال عن الشاب أنس قنبر من بلدة جبل المكبر شرط الإبعاد عن "الأقصى" لمدة شهر وكفالة مالية 500 شيكل ومخالفة بقيمة 5000 شيكل في حال مخالفة شرط الإبعاد.