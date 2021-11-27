أقدمهم مضرب منذ 103 أيام: ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

وطن: يواصل ثلاثة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير هشام أبو هواش المضرب منذ 103 أيام.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، اليوم السبت، أن الأسير أبو هواش (39 عاما) من الخليل، يواجه أوضاعا صحية خطيرة في سجن "عيادة الرملة"، ورغم وضعه الصحيّ الخطير، إلا أنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجازه في "الرملة".

وأشار إلى أن محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" أرجأت مؤخرًا جلسة المحكمة التي كانت مقررة للنظر في الاستئناف ضد قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ، ومدته أربعة أشهر، حيث تعذر إحضاره للمحكمة بسبب وضعه الصحي الخطير، ولم تُحدد بعد موعد للجلسة القادمة.

والأسير أبو هواش معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد بينهم صدر خلال الإضراب ومدته (6) شهور حيث جرى تخفيض المدة من 6 أشهر إلى 4 أشهر (غير جوهري) أي قابلة لتمديد، يذكر أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه (8) سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال.

كما يواصل الأسير لؤي الأشقر (45 عاماً) من صيدا شمال طولكرم إضرابه عن الطعام منذ 48 يوماً، حيث جرى نقله مؤخرًا من زنازين معتقل "الجلمة" إلى سجن "عيادة الرملة"، بعد تدهور وضعه الصحيّ.

وأوضح نادي الأسير، أن الأشقر واجه خلال الإضراب عمليات تنكيل ممنهجة بحقّه، لاسيما فيما يتعلق بنقله إلى زنازين معتقل "الجملة" للضغط عليه، وهو يعتبر من أسوأ المعتقلات، الأشقر معتقل منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وأصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ بحقّه لمدّة ستّة شهور جرى تثبيتها لاحقًا، وكان قد أمضى نحو ثماني سنوات بين اعتقالات إدارية ومحكوميات.

كما تعرّض لتحقيق عسكريّ قاسٍ خلال إحدى اعتقالاته عام 2005، ما أدّى إلى إصابته بشلل في ساقه اليسرى، متزوج وأب لثمانية من الأبناء، وهو شقيق الشهيد الأسير محمد الأشقر الذي ارتقى شهيدًا في سجن "النقب" عام 2007.

فيما يواصل الأسير نضال بلوط (27 عامًا) من بني نعيم بالخليل إضرابه عن الطعام منذ 30 يوما في زنازين سجن "عوفر"، حيث تعرض لتحقيقٍ قاس وطويل منذ تاريخ اعتقاله في الـ29 أكتوبر/ تشرين الأول، وخلال الإضراب أخفى المحققون عن محاميه إضرابه عن الطعام، حيث كان ممنوعا من لقائه إلى أن عقدت له جلسة مؤخرا.

وأبلغ الأسير بلوط محاميه أنه مضرب منذ اعتقاله، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لطفلين، وتعرض للاعتقال سابقا مرتين وكانت أحكام.