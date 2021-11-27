3 وفيات و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 3 حالات وفاة، و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت حالات الوفاة في قطاع غزة، فيما سجلت الإصابات على النحو التالي: "الخليل 14، طولكرم 8، جنين 10، بيت لحم 24، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 10، نابلس 1، طوباس 0، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 56".

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 45، طولكرم 6، جنين 11، بيت لحم 16، سلفيت 0، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 25، نابلس 3، طوباس 8، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 0، قطاع غزة 30".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 72 مريضاً، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.