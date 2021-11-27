نادي الأسير: الأسرى في عدة سجون يقاطعون نقلهم بـ "البوسطة"





وطن: يواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم النضالية الرافضة لاستمرار إدارة سجون الاحتلال بسياسة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، حيث قاطع الأسرى في عدة سجون عمليات النقل بواسطة "البوسطة" التي تُشكّل أبرز الأدوات التنكيلية الممنهجة الممارسة بحقّ الأسرى، ففي سجون "نفحة، وريمون، وإيشل وهداريم" واصل الأسرى مقاطعتهم لما تسمى بعيادة سجن "بئر السبع".

وأوضح نادي الأسير أن هذه الخطوة تأتي بعد الجريمة التي نفّذتها إدارة السجون بحقّ الأسير سامي العمور الذي ارتقى شهيدًا في تاريخ 18/11/2021، حيث يطالب الأسرى بنقل الأسرى المرضى بسيارة خاصة إلى المستشفى، وإنهاء رحلة العذاب "البوسطة".

ووفقًا لمجموعة من الشهادات التي نقلت عبر الأسرى، فقد أكدوا أن إدارة السجون نفّذت جريمة بحق الشهيد العمور، من خلال نقله المتكرر بـ "البوسطة" وانتظاره لساعات طويلة قبل وصوله للمستشفى، حيث مكث 14 ساعة في معبار سجن "بئر السبع" ينتظر، قبل نقله إلى المستشفى رغم وضعه الصحيّ الصعب والخطير.

ولفت نادي الأسير، إلى أن الأسرى ماضون في خطواتهم النضالية، وهي آخذة بالاتساع، وسيكون هناك برنامج لمواجهة سياسة الإهمال الطبيّ القتل البطيء، من خلال الحوار القائم والمستمر بين كافة الفصائل.

وتمكّن الأسرى في سجن "نفحة" بشكل مبدئي بالاتفاق مع إدارة السجون من عدم نقل أي أسير يعاني من مرض مزمن، أو تعرض لوعكة صحية مفاجئة عبر عربة "البوسطة".

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ الأسير العمور كان ضحية اخرى لجريمة الإهمال الطبي التي تُشكّل أبرز السياسات الممنهجة التي تسببت في السنوات القليلة الماضية باستشهاد أسرى، وقد سبق الأسير العمور في ذات الشهر من العام الماضي الأسير كمال أبو وعر من جنين الذي ارتقى شهيًدا نتيجة للإهمال الطبي، إضافة إلى الأسير حسين مسالمة الذي ارتقى شهيدًا بعد الإفراج عنه بفترة وجيزة خلال هذا العام.

يُشار إلى أنّ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ نحو (550).