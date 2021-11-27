وطن: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية تنطلق اليوم السبت وتستمر لمدة 13 يوما.

وبيّنت أن الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021 سينشر اليوم السبت.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أن عملية الاقتراع ستجري يوم 11/12/2021 في 154 هيئة محلية ترشحت فيها 573 قائمة، تضم 4,480 مرشحاً ومرشحة يتنافسون على 1,514 مقعداً٫ كما تنطلق اليوم مرحلة الدعاية التي ستستمر لمدة 13 يوما.