الصحة: سنوصي بتشديد الإجراءات على المعابر لمواجهة تفشي متحور "اوميكرون"

وطن: قال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، اليوم السبت، إن الوزارة ستوصي بتشديد الإجراءات على المعابر والحدود في إطار تفشي متحور "كورونا" الجديد "اوميكرون".



وأوضح الشخرة، أن خطر المتحور الجديد يكمن في سرعة انتشاره، ونوع الإصابة به، حيث أن المصاب قد يتعرض لأعراض غاية في الصعوبة، مشيرا إلى أن الوزارة على تواصل مع الدول المعنية لمعرفة طبيعة المتحور الجديد، ومدى انتشاره.



وبيّن الشخرة أن الطفرة الجديدة تحتاج إلى أجهزة جديدة لاكتشافها وسيتم العمل على توفيرها.



ودعا المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وارتداء الكمامات. كما دعا من لم يتلقّ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمسارعة بأخذها.



يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أطلقت تسمية "أوميكرون" وهو حرف من الأبجدية الإغريقية، على السلالة الجديدة من "كورونا"، التي وصفتها بـ"المثيرة للقلق".



وأوضحت المنظمة أن "سلالة B.1.1.529 تم الإبلاغ عنها في جنوب إفريقيا قبل يومين، وخلال الأسابيع الأخيرة ارتفع عدد الإصابات بشكل حاد، وهي خامس سلالة توضع ضمن هذا التصنيف بعد سلالات "دلتا" و"بيتا" و"الفا" "وغاما".



كما دفع متحور "كورونا" الجديد عددا من الدول إلى الاستنفار والإسراع باتخاذ إجراءات جديدة، في محاولة لدرء مخاطر تفشيه، حيث علّقت السعودية الرحلات الجوية القادمة من 7 دول بسبب مخاوف تتعلق بهذا، والدول هي: جمهورية جنوب إفريقيا، وجمهورية نامبيا، وجمهورية بوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، ومملكة ليسوتو، ومملكة إسواتيني.



كما قرر الأردن منع دخول غير الأردنيين القادمين إليها من جمهورية جنوب إفريقيا ودول محيطة بها، إلا بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لهذه الدول إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد، ويشمل قرار وزارة الداخلية، الذي اتخذته بناء على توصية وزارة الصحة، اتخاذ إجراءات احترازية بحق القادمين من دول: جنوب إفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، ناميبيا، إسواتيني، بتسوانا.



وقالت الوزارة، إن الإجراء الجديد سيتم تطبيقه بدءا من يوم غد الأحد.



وأعلنت هيئة شؤون الطيران المدني في البحرين عن إعادة تفعيل نظام قائمة الدول الحمراء، بإدراج 6 دول على القائمة بناء على توصية الفريق الوطني الطبي. والدول هي: جنوب إفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، ليسوتو، إسواتيني.



وأعلنت وزارة الصحة المصرية أنه تم رفع درجة الاستعداد في المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، بهدف التأكد من السلامة الصحية لجميع الوافدين. كما تم تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا.



وفي الكويت، أكد الطيران المدني على ضرورة تقديم شهادة فحص PCR سلبية والالتزام بإجراءات المحصنين وغير المحصنين قبل الوصول، وفق التعاميم الصادرة بهذا الشأن.



(وفا)