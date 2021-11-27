قوات "التحالف" تنفذ ضربات جوية فوق العاصمة اليمنية صنعاء

وطن: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم السبت، تنفيذ ضربات جوية على أهداف "مشروعة" في العاصمة اليمنية صنعاء.

وطالب "التحالف" في بيان نقله التلفزيون السعودي، المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأضاف البيان: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية "، لافتا إلى أن العملية "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.