بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن في غزة

وطن: اعتقلت بحرية الاحتلال ليلة الجمعة- السبت صيادَين، بعد اختطاف قاربهم في عرض بحر قطاع غزة.

وقالت لجان الصيادين صباح اليوم السبت، إن بحرية الاحتلال اختطفت "لنش جر" يعود لعائلة "الهسي" عند ميناء اسدود جنوبًا، حيث احتجزت خمسة صيادين، وأفرجت عن ثلاثة منهم لاحقًا.

والصيادون المفرج عنهم هم جمال جهاد الهسي، محمد رشاد الهسي، ونور رجب الهسي، أما المعتقلين هما، محمد نهاد الهسي، وأحمد رشاد الهسي.

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القارب تجاوز حدود مساحة الصيد البحري المسموح بها، مشيرًا إلى أنهم استخدموا وسائل لإجبار الصيادين الخمسة على العودة، لكنهم رفضوا الانصياع للتحذيرات. وفق زعمه.