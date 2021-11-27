الأسهم الأوروبية تشهد تراجعاً حاداً بعد اكتشاف "أوميكرون"

وطن: شهدت الأسهم الأوروبية تراجعا حادا، أمس الجمعة، وسط عمليات بيع واسعة النطاق، بعد تقرير عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات، الأمر الذي عزز المخاوف من ضربة جديدة للاقتصاد العالمي وأبعد المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.

انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل حاد الجمعة وسط عمليات بيع واسعة النطاق، بعد تقرير عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات، الأمر الذي عزز المخاوف من ضربة جديدة للاقتصاد العالمي وأبعد المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 التعاملات منخفضا 3.7 بالمئة ليسجل أسوأ أداء يومي منذ يونيو/ حزيران 2020. وبلغت خسائر المؤشر خلال الأسبوع 4.5 بالمئة.

إلى ذلك، تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 3.6 بالمئة وتراجع المؤشر داكس الألماني 4.2 بالمئة كما نزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 4.8 بالمئة. وهوت أسهم قطاع السفر والترفيه 8.8 بالمئة في أكبر خسارة يومية لها منذ مارس/ آذار 2020.

ولا تتوفر معلومات تذكر بشأن السلالة الجديدة المكتشفة في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وهونغ كونغ، لكن علماء قالوا إن بها مزيجا غير مألوف من المتحورات وقد تكون مقاومة للقاحات أو أكثر نشرا للعدوى.

من جهتها، أعلنت بريطانيا فرض حظر مؤقت على رحلات الطيران من جنوب أفريقيا وعدة بلدان مجاورة بدءا من الساعة 1200 بتوقيت غرينتش الجمعة.

وهوى قطاع السفر 13.6 بالمئة خلال الأسبوع وكان الأسوأ أداء. ودفعت المخاوف من زيادة إصابات كوفيد-19 أسواق الأسهم الأوروبية للهبوط من مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من فرض مزيد من القيود.

كما خسر قطاع النفط والغاز 5.8 بالمئة بينما تراجعت أسهم التعدين خمسة بالمئة، مع هبوط أسعار النفط والمعادن بفعل مخاوف من التباطؤ الاقتصادي بسبب السلالة الجديدة.

(فرانس 24)