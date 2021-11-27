دول أوروبية تتجه لإجراءات جديدة في مواجهة "أوميكرون" المتحور

وطن: في مواجهة التفشي المتجدد لكوفيد-19، تتجه الدول الأوروبية لتشديد الإجراءات مع استئناف إغلاق الحدود، لا سيما مع تفشي متحورة جديدة من الفيروس في جنوب أفريقيا. وأصبحت أوروبا مجددا البؤرة العالمية للوباء فيما خفضت المتحورة دلتا الشديدة العدوى فاعلية اللقاحات في لجم انتقال المرض، بنسبة 40% على ما أفادت منظمة الصحة العالمية.

وتتجه كل من هولندا وبلجكيا الجمعة لإرساء إجراءات جديدة تهدف إلى لجم الإصابات بفيروس كورونا التي تشهد ارتفاعا صاروخيا في أوروبا في وقت دفعت فيه متحورة جديدة رصدت في جنوب أفريقيا المملكة المتحدة إلى إغلاق حدودها أمام الوافدين من ست دول في القارة السمراء.

صارت أوروبا مجددا البؤرة العالمية للوباء فيما خفضت المتحورة دلتا الشديدة العدوى فاعلية اللقاحات في لجم انتقال المرض، بنسبة 40 % على ما أفادت منظمة الصحة العالمية.

وأدى وباء كوفيد-19 إلى وفاة أكثر من 1,5 مليون شخص في أوروبا استنادا لاحصاءات رسمية.

وفي أنحاء العالم، أودى الفيروس بأكثر من 5,16 ملايين شخص منذ نهاية العام 2019. إلا ان منظمة الصحة العالمية ترى أن حصيلة الجائحة قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات.