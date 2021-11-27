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إقتصاد وأعمال
بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن في غزة
دول أوروبية تتجه لإجراءات جديدة في مواجهة "أوميكرون" المتحور
منظمة الصحة العالمية تصنف متحور "اوميكرون" بالـ"مقلقة"
ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
الدولار يشهد ارتفاعاً طفيفاً
نصر الله: وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين
الاتحاد الأوروبي يدشن جدارية "العنف لا مبرر له" على جدار الفصل العنصري على مدخل بيت لحم
الأخصائية الاجتماعية والنفسية عفاف ربيع لوطن: المؤسسات المجتمعية والشرطة والمراكز النسوية تتحمل مسؤولية تجاه قضايا العنف التي ينتج عنها جرائم القتل
التفكجي لـ"وطن": " بناء المستوطنة في قلنديا سيقسم منطقة سميراميس ومنطقة كفر عقب بحاجز إسمنتي وكتلة بشرية استيطانية"
"BDS" لوطن: قرار بلجيكا بوسم بضائع المستوطنات يعزز من عمل حركة المقاطعة بشكل أوسع في الدول الأوروبية
وزارة الخارجية لوطن: نطالب الإدارة الأميركية والرباعية الدولية بتحويل قراراتها المعلنة من الاستيطان إلى ترجمة فعلية على الارض
وزيرة المرأة لوطن: هناك توجه جدي لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات المحلية في المرحلة الثانية لرفع نسبة وصول النساء للهيئات المحلية الى 30%
لبنانيون ويمنيون لـ"وطن":" التطبيع مع الدول العربية هدفه إقصاء القضية الفلسطينية وطي صفحتها إلى غير رجعة
قوات "التحالف" تنفذ ضربات جوية فوق العاصمة اليمنية صنعاء
الأسهم الأوروبية تشهد تراجعاً حاداً بعد اكتشاف "أوميكرون"
الموت يغيب المناضل والكاتب سماح إدريس وحزب الله ينعاه
الحقيقة والمعاني المعرفية في المجتمع
رئيس الجزائر: من المفترض مشاركة سوريا في القمة العربية القادمة بالجزائر
بريطانيا تصنف رسميا "حماس" منظمة "إرهابية"
بحرية الاحتلال استهدفت قارباً من بحر مدينة غزة
الدولار يشهد ارتفاعاً طفيفاً
27.11.2021
07:42 AM
وطن
: أسعار صرف العملات:
الدولار: 3.18 شيكل
الدينار: 4.49 شيكل
اليورو: 3.60 شيكل
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