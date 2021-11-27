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الدولار يشهد ارتفاعاً طفيفاً

27.11.2021 07:42 AM
الدولار يشهد ارتفاعاً طفيفاً

وطن: أسعار صرف العملات: 

الدولار: 3.18 شيكل

الدينار: 4.49 شيكل

اليورو: 3.60 شيكل

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